Stadt Willich: Anschluss Münchheide: Stau bis 2023

Stadt Willich Jetzt sind die Bürger gefragt: Die Bezirksregierung hat die Offenlage der Pläne für den Umbau der Autobahnauf- und -abfahrt Münchheide der A44/L26 eingeleitet. Die Arbeiten sollen Anfang 2020 beginnen.

Wer sich regelmäßig zum Feierabend über 20 Minuten vom Gewerbegebiet Münchheide/Stahlwerk Becker zur Anschlussstelle Münchheide "steht" oder morgens nur im Schneckentempo aus Richtung Tönisvorst zur Autobahn nach Düsseldorf kommt (die dann auch oft noch "dicht" ist), blickt mit Hoffnung auf dieses Bauprojekt: den Ausbau der L26 mit neuen Zu- und Abfahrten auf die A44 an der Anschlussstelle Münchheide.

Das Projekt hat mehrere Stufen: Grundsätzlich wird eine Strecke von rund 1400 Metern der L26 bearbeitet. Beginn ist auf der Tönisvorster Seite der Kreuzung Kempener und Aachener Straße/Beckerhöfe, Ende auf der Willicher Seite der Kreuzung Kempener/Anrather Straße. Dieses Stück wird "voll ausgebaut", um eine effektive Entspannung der Verkehrssituation zu bringen. Die L 26 wird in diesem Bereich in beide Fahrtrichtungen jeweils zweispurig.

Dafür muss allerdings die Brücke der A44 als erstes abgerissen werden, weil die darunterliegende Durchfahrt zu schmal für eine vierspurige Landstraße ist. Also muss eine neue Brücke mit breiterem Durchlass gebaut werden.

Außerdem werden die Abfahr-Möglichkeiten von der A44 verbessert: Dort stauen sich auf beiden Seiten die Links-Abbieger in Richtung Tönisvorst. Als Lösung soll es je eine zweispurige Links-Abbiegemöglichkeit auf der westlichen und auf der östlichen Seite geben.

Erst wenn die Anschlussstelle ausgebaut ist, beginnen die Verbreiterungs-Arbeiten auf der Landstraße. Die Fahrspur der L 26 in Fahrtrichtung Kempen wird vor der Kreuzung Anrather Straße zweispurig - und hinter der Kreuzung Aachener Straße in Richtung Tönisvorst wieder einspurig. Dazu werden an der Kreuzung Beckershöfe/Kempener/Aachener Straße die Links-Abbiegestreifen verlängert.