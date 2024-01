Schreibwerkstatt Willich Wie kreatives Schreiben Spaß macht

Diesmal stand eine Königsdisziplin im Mittelpunkt der Schreibwerkstatt. Es handelte sich um die Kurzgeschichte. „Die Schreibwerkstatt ist keine Schule. Es gibt kein richtig oder falsch. Vielmehr geht es darum, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, wie eine Geschichte aufgebaut wird. Auf Wunsch werden natürlich auch Rechtschreibung und Interpunktion korrigiert. Aber das ist erst einmal eher nebensächlich“, sagt Kuypers. Den Aufbau einer Geschichte vermittelt die Fachfrau auf spielerische Art und Weise. Was braucht eine gute Geschichte? Wie werden Handlungsteilnehmer und –orte eingeflochten? Worauf muss man bei der Figuren-, Orts- und Handlungsbeschreibungen achten? Die unterschiedlichen Schreibtechniken werden ebenso beleuchtet. Mit unterhaltsamen Aktionen wie Plots zu Szenen aus Wimmelbildern schreiben, mit dem Symbolwürfel und einem vorgegebenen Begriff innerhalb von zwei Minuten eine Geschichte erzählen oder Wörter mit Buchstabenkeksen legen kommt in der Schreibwerkstatt nie Langeweile auf. Es gibt zudem Sprach- und Reimspiele. Kuypers liest Kurzgeschichten vor und diesmal stand auch eine Umfrage in der Anrather Fußgängerzone an, bei der die Teilnehmerinnen das in Geschichten wiederzugeben haben, was ihnen die Interviewpartner zuvor auf ihre Frage erzählten. Für dieses Jahr plant Kuypers eine weitere Schreibwerkstatt, bei der Mädels und Jungen ab zehn Jahren angesprochen werden. Der genaue Termin steht noch nicht fest.