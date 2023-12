Anrather Heimatbuch Die Geschichten gehen nicht aus

Seine Verkaufspremiere hat das druckfrische Anrather Heimatbuch 2024 gerade hinter sich. Beim Anrather Weihnachtmarkt war der Bürgerverein Anrath als Herausgeber wie immer mit einem Stand vertreten und verkaufte dort das neueste Werk. Was die Leser alles erwartet, berichteten die Verantwortlichen in der öffentlichen katholischen Bücherei in Anrath bei der offiziellen Vorstellung. Marlies Pasch, Vorsitzende des Bürgervereins, präsentierte mit etlichen Autoren das Buch.