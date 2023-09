Arbeitnehmer-Vizepräsident der Handwerkskammer Düsseldorf Bundesverdienstkreuz für Karl-Heinz Reidenbach aus Anrath

Reidenbach, der aus Anrath kommt, verkörpert, so wurde es in der Laudatio gesagt, geradezu beispielhaft den Typus des erfolgreichen Arbeitnehmervertreters mit ausgeprägter Gemeinwohlorientierung. Nach seiner Ausbildung zum Kfz-Mechaniker und der anschließenden Wehrdienstzeit setzte sich der nun Geehrte schon seit 1978 als Vertrauenskörperleiter in seinem Unternehmen für die Interessen der Mitarbeiterschaft ein. 1990 erfolgte seine Wahl zum Betriebsratsmitglied, 1994 wählten ihn seine Kollegen zum stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden. Dieses Amt bekleidete er bis zum Jahre 2000, um anschließend als Betriebsratsvorsitzender bis 2015 die Verantwortung für die Vertretung der Interessen der Arbeitnehmerschaft des Unternehmens zu übernehmen.