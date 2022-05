Anmeldungen ab sofort möglich : Anrather Benefizturnier für Hobbyfußballer

Anrath Die Einnahmen des Benefiz-Turniers sollen diesmal an den Fußballverein Viktoria Anrath fließen, der wegen Vereinsheim und neuem Kunstrasenplatz einige Kosten zu stemmen hat.

(tre) Zum nunmehr 46. Mal geht das Benefiz-Hobby-Fußballturnier der Sportfreunde 2000 an den Start. Am 18. Juli ist es auf der Anrather Donkkampfbahn an der Neersener Straße wieder soweit. Von 11 bis 18 Uhr läuft das Fest für die ganze Familie. Ab sofort können sich Mannschaften anmelden. Startberechtigt sind reine Hobbyfußball-Mannschaften, angefangen vom Kegelclub über den Schützenverein bis hin zum Freundeskreis. Sie alle können beim Benefiz-Hobby-Fußballturnier mitspielen, das diesmal für den SC Viktoria Anrath an den Start geht.

„Mit dem Erlös wollen wir in diesem Jahr den Fußballverein unterstützen. Aufgrund von dringend notwendigen Reparaturen am Vereinsheim und der Beteiligung Viktorias an den Kosten des neuen Kunstrasenplatzes, erklären wir uns solidarisch und wollen uns in dieser Form beteiligen“, sagt Stefan Commans, Vorsitzender der Sportfreunde. Seit Bestehen des Vereins wurden bisher 62.000 Euro an unterschiedlichste Organisationen und Personen gespendet.