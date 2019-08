Anrather Altenheim St. Josef : Kündigung nach Krebsdiagnose

Anrath Elizabete Cardoso muss zwei Schicksalsschläge verkraften. Sie erhielt zuerst die Diagnose Brustkrebs und kurz danach die Kündigung.

„Ich habe am 12. Juli meine offizielle Krankmeldung eingereicht. Nur wenige Tage später erhielt ich die Kündigung meines Arbeitsvertrages zum 31. August. In dem Schreiben selber wurde dabei kein Grund für die Kündigung angegeben“, berichtet Elizabete Cardoso. Sie war am Boden zerstört. Zumal für sie damit auch eine Ausbildung zur Altenpflegerin entschwunden ist. Die Süchtelnerin sollte nämlich am 1. Oktober die dreijährige Ausbildung zur Altenpflegerin im Anrather Altenheim St. Josef starten.

Schon 2013 arbeitete Elizabete Cardoso in dem Anrather Altenheim im Service. Durch eine Versetzung ihres Mannes Carlos, der als Bauleiter arbeitet, zog die Familie, zu der auch zwei Kinder gehören, nach Wiesbaden. Als es durch einen erneuten beruflichen Wechsel ihres Mannes wieder in den Kreis Viersen zurückging, war für Elizabete Cardoso eins klar: „Ich werde dieses Jahr 40 und wollte nicht nur in einem Bereich als Aushilfe arbeiten, der mir am Herzen liegt, sondern darin auch eine Ausbildung machen. Die Kinder sind jetzt größer, und ich wollte mir mit der Ausbildung zur Altenpflegerin einen Traum erfüllen“, erzählt die 39-Jährige. Sie wurde Ende Mai dieses Jahres erneut im St. Josef Altenheim vorstellig. Dort überzeugte die dynamische und engagierte Frau. Am 1. Oktober sollte die Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin starten. Um die Zeit zwischen Juni und Ausbildungsbeginn nicht ungenutzt verstreichen zu lassen, bot das Altenheim einen Arbeitsvertrag über eine dreiviertel Stelle in der Pflege an. Elizabete Cardoso startete am 1. Juni so in der roten Gruppe der Einrichtung.