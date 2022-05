Zweiter Brand im alten Bauernhof in Anrath : Gibt es einen Feuerteufel vom Kehn?

Zwei Tage nach dem ersten Feuer brannte es in der Nacht zu Mittwoch erneut im alten Anrather Bauernhof. Diesmal ungemein schwerer. Die Feuerwehr war die ganze Nacht mit Löscharbeiten beschäftigt. Foto: Feuerwehr Willich

Anrath Ein zweites Mal steht in der Nacht zu Mittwoch der alte Bauernhof in Anrath in Flammen. Es waren die Brände sechs und sieben innerhalb eines Monats in der näheren Umgebung, alle mit eindeutigen Hinweisen auf Brandstiftung. Gibt es einen Zusammenhang?