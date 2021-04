Ungewöhnlicher Einsatz in Anrath : Zwei Mülllaster fahren sich auf Feldweg fest

Anrath Weil das Navigationsgerät ihn auf einen Feldweg leitete, fuhr sich der Fahrer eines Müllautos am Reiherweg in Anrath fest. Helfen sollte ein zweiter Mülllaster – doch das ging schief.

Am Reiherweg in Anrath ist es am Mittwochmittag zu einem kuriosen Einsatz gekommen: Eigentlich wollten Müllwerker mit ihrem Lkw Sperrmüll in der Nähe abholen. Das Navigationsgerät schickte den Fahrer auf einen Feldweg, der für die Durchfahrt jedoch ungeeignet war, wie sich kurze Zeit später herausstellte. Der Müllwagen fuhr sich fest.