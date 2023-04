Zoll-Razzia auf JVA-Baustelle Schwarzarbeit auf JVA-Baustelle?

Bei einer Razzia auf der Baustelle der Justizvollzugsanstalt (JVA) Anrath am Dienstag haben Fahnder des zuständigen Hauptzollamts Krefeld Verstöße gegen das Ausländerrecht in sechs Fällen und den starken Anfangsverdacht auf Schwarzarbeit in 21 weiteren Fällen festgestellt. Entsprechende Verfahren wurden in allen Fällen eingeleitet.