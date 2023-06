Inklusion in Anrath Chaos ist im Inklusionstheater Kunst

Was für die Siebt- und Achtklässler sowie für Jonas kein Problem darstellt, gestaltet sich für den einen oder anderen Menschen mit Handicap aus der Einrichtung der Lebenshilfe etwas schwerer. Aber jeder schafft letztlich auf seine Art, wobei es viel Lob von der Regie gibt. Während die 19 Schauspieler sich auf die Generalprobe vorbereiten, ist auf der Bühne leises Hämmern zu hören. Waleed Ibrahim, der zusammen mit Beate Krempe für das Bühnenbild zuständig ist, befestigt die gemalten Schränke rechts und links der Bühne. Eine wunderschöne Waldkulisse mit Bäumen, Sträuchern und dicken Fliegenpilzen bestimmt den Hintergrund. Vögel, Schmetterlinge, Rehe und weitere Waldtiere bewegen sich auf der 8,40 Meter langen und 3,30 Meter breiten handgemalten Kulisse. Der vordere Bühnenaufgang hat sich in eine Teichlandschaft mit Fischen und Schilf verwandelt. Ein großes Schild mit dem Wort „Backstage“ zeigt an, dass man sich hinter der Bühne befindet, was auch unschwer an der Kleiderstange mit den vielen Kostümen sowie weiteren Requisiten zu erkennen ist.