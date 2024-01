Soziales Engagement in Willich Kinder-Autorinnen erlösen große Spendensumme

Stolz stehen Larissa, Hannah, Ida, Rike, Franzi, Luna und Sara da. Soeben haben die sieben Mächen im Alter zwischen zehn und 13 Jahren eine Spende in Höhe von 657,50 Euro an Jens Schmitz übergeben – für den Förderverein zugunsten krebskranker Kinder in Krefeld. Verdient hatten die Jugendlichen das Geld, indem sie Kurzgeschichten geschrieben hatten. Sie hatten vor Weihnachten an einer von Anja Kuypers geleiteten Schreibwerkstatt „Buchstabenkekse – oder was isst man zu Weihnachten?“ teilgenommen.