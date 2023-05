Photovoltaikanlage und Tauschregal Seniorenheim setzt auf Nachhaltigkeit

Im April 1998 fand am Josefsplatz 19 in Anrath eine Eröffnung statt. Das Altenheim St. Josef öffnete sein neues Gebäude. 25 Jahre später steht nun das Jubiläum an, und das wird mit einem Sommerfest gefeiert, bei dem alle Bürger eingeladen sind. „Wir möchten uns mehr öffnen und das Haus damit beleben. Wir wollen ein Teil des Lebens in Anrath sein“, sagt Einrichtungsleiter Paul Wirtz, der viele neue Ideen mitgebracht hat, von denen etliche bereits umgesetzt worden sind.