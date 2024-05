Landwirtschaft in Anrath Schafschur auf dem Stautenhof ein Event für Groß und Klein

Aufgeregte Kinderstimmen hallen durch die Ställe des Stautenhofes in Anrath, begleitet von gelegentlichem Blöken und dem Geruch von Waffeln. Der Schäfer ist wieder im Haus. Zahlreiche Besucher verfolgen am Samstag die alljährliche zum öffentlichen Event aufbereitete Schafschur des Stautenhofes. Bei grauem, aber trockenem Wetter ist Otto Schäfer wieder mit von der Partie und befreit zu diesem Anlass mit Geschick und Expertise die 18 erwachsenen Schafe von ihrer warmen Winterwolle. So erfreuen sich Jung und Alt zugleich an der spannenden Demonstration, sowie an Snacks und Getränken und einer Strohhüpfburg für die Kleinsten.