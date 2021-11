Ausstellung in Anrath : Reinhardt Heinen zeigt seine Porträts und Venedig bei Nacht

Der Anrather Künstler Reinhardt Heinen mit Werken, die Donald Trump und Kardinal Woelki zeigen. Archivfoto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Anrath Den Künstler reizen Porträits von Prominenten, oft von streitbaren Geistern wie Kardinal Woelki oder Donald Trump. Seine Werke zeigt er am Wochenende in einer Hausausstellung in Anrath.

Reinhardt Heinen lädt ein zu einer Atelierausstellung, die er „Diversitäten“ nennt: Am Samstag und Sonntag, 13. und 14. November, jeweils von 11 bis 18 Uhr, können Kunstliebhaber am Amselweg 7 in Anrath entdecken, was der pensionierte Kunstlehrer und Beuys-Schüler so alles gemacht hat.

Die enorme Vielfalt des künstlerischen Schaffens macht aus der Atelierausstellung zwangsläufig auch eine Wohnzimmer- und eine Treppenhausausstellung. Lieber wenig machen und das aber gut – dieses Credo gilt für den 67-Jährigen nicht. Egal, wie er sich als Maler aktuell auch bevorzugt ausdrückt, die Qualität ist konstant auf hohem Niveau. Schon seit einiger Zeit reizen ihn Porträts von Prominenten, oft von streitbaren Geistern wie Kardinal Woelki oder Donald Trump. Aber auch Menschen, meistens sind es Künstler, die er sehr mag – wie Alberto Giacometti – werden porträtiert, und das auf eine unnachahmliche Weise. Die Gesichtshaut teilt Heinen in Farbflächen auf, die ein wenig an Camouflage-Muster erinnern.

Heinen hatte vor ziemlich genau 25 Jahren mit Ralf Vissers Videos produziert zu den Elementen Feuer, Wasser, Erde, Luft. Standbilder aus dieser Zeit hat er jetzt nachbearbeitet und zu Collagen verarbeitet. Die einzelnen Elemente sind kaum noch identifizierbar, die Arbeiten fallen durch ihre fast schon orientalisch anmutende Ornamentik auf – mal ganz was anderes.

Vorsicht, nicht stolpern: Die Bilder im Treppenhaus können den Betrachter schon mal aus dem Tritt bringen. „Venedig bei Nacht“ heißt die kleine Serie mit Architektur aus der Lagunenstadt. Vielleicht üben die Bilder eine so hohe Anziehungskraft aus, weil Heinen sich beim Malen auf die Farben Schwarz, Weiß und Ocker beschränkte. Die abstrakten Bilder mit den fließenden Formen sind von der Raumsonde Jupiter inspiriert. Manchmal reicht eine schlichte, leicht melancholisch wirkende Landschaft als Malanlass aus. Übrigens: Der Meister der Porträts nimmt auch Auftragsarbeiten an.

