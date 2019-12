Anrath : Radweg an der Schottelstraße ist jetzt sicherer

Radweg an der Schottelstraße ist jetzt sicherer

Willich Die Fraktion „Für Willich“ ist mit den Maßnahmen zur Sicherung der Verkehrssituation an der Schottelstraße/Am Krickerhof in Anrath nach einem Gepräch mit dem Technischen Beigeordneten Gregor Nachtwey zufrieden.

(RP) So wurde inzwischen das Ende des Radweges verlegt und eine Radfahrschleuse ortseinwärts und die Aufbringung eines 20 Meter langen Radfahrstreifens eingerichtet, die den Radfahrern hilft, ungefährdet auf die Fahrbahn zu wechseln. Ortsauswärts wurde auf Höhe der Hausnummer 74 eine Wartefläche für Radfahrer im Seitenbereich der Fahrbahn installiert, damit sie dort auf die andere Straßenseite (Geh- und Radweg) wechseln können. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird bereits 100 Meter vor dem Ortseingangsschild auf 50 km/h gesenkt, und ein Verkehrszeichen mit Hinweis auf querende Radfahrer wurde aufgestellt. Durch die Reduzierung der Fahrbahnbreite auf dann 5,50 Meter in Höhe der Fahrradschleuse verspricht sich „Für Willich“ eine weitere Verkehrsberuhigung. Martin Dorgarthen: „Wenn die Straße nicht mehr so breit ist, wird automatisch langsamer gefahren.“ Auch die Installation einer rot-weißen Absperrschranke zwischen Gehweg und Fahrbahn wird begrüßt. Detlef Nicola ist wichtig, dass die Verwaltung eine dauerhafte Lösung zur Sicherheit anstrebt: „Hierzu ist angedacht, eine Mittelinsel für querende Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer innerhalb der geschlossenen Ortschaft zu erstellen.“