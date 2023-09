Freizeit in Anrath Popup-Biergarten verabschiedet sich in die Winterpause

Am Freitag, 22. September, sind von 17 bis 22 Uhr wieder wie gewohnt auf dem Alleeschulhof in Anrath Amir Feinkost, Teufelsküche, Teig-Scheich, Prinz Likör, Willicher Pils und Mewa mit Wein am Start. Die ortsansässige Pizzeria Piccola versorgt die Besucher wie gewohnt via Lieferdienst – und weitere interessierte (nicht nur ortsansässige) Gastronomen, so Bühring, „können sich nach wie vor bei uns melden und können integriert werden“.