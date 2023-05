Pop-Up Biergarten in Anrath Sonne und Spaß beim Pop-Up-Biergarten

Ob an Bierzeltgarnituren oder Stehtischen, überall sitzen und stehen die Besucher dicht an dicht, klönen und genießen Getränke sowie Kulinarisches. Wobei es diesmal neben Klassikern wie Bratwurst und Crêpes auch knödelig zugeht. Knödelfein aus Langenfeld ist erstmalig mit seinem Foodtruck angereist. „Die Knödel sind handgedreht aus original österreichischen Kaisersemmeln“, informiert Foodtruck-Betriebsleiter Benjamin Peter. Es geht nicht nur herzhaft wie mit Speck- und Spinat – Knödel können auch süß zubereitet werden. Die Schoko-Zimt-Variante kommt bestens an. „Super lecker“, urteilt Susanne Brandt.