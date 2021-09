Verein in Anrath : Pandemie und Wetter stoppen den Bürgerbus

Anrath Das Corona-Jahr 2020 war für den Bürgerbusverein Anrath ein schwieriges. Doch mit vereinten Kräften trotzten die Mitglieder den Widrigkeiten.

Nach nunmehr acht beziehungsweise zwölf Jahren verließen indes Doris Wißler und Manfred Rütters den Vorstand. Die beiden Beisitzer wurden mit großem Dank in die Ehrenabteilung verabschiedet. Insgesamt präsentierte sich die Jahreshauptversammlung in der Hausbrauerei Schmitz gut besucht.

Aktuell halten 38 Fahrerinnen und Fahrer den Betrieb am Laufen, doch der Verein würde sich über weitere Helfer freuen. Wer sich für eine Mitarbeit beim Bürgerbus Anrath interessiert, kann sich an Matthias Zeies, Telefon 02156 3526, oder an Patricia Ohlenforst-Jakobi, Telefon 02156 949267, wenden.

Mit Husten- und Niesschutzscheiben sowie Handdesinfektion mittels Sensorspender ausgerüstet, ging der Bürgerbus wieder an den Start. Zur Flächendesinfektion wurden entsprechende Sprühflaschen im Bus deponiert. Die Maskenpflicht für Fahrgäste wurde eingeführt. Im Bus hinterlegte das Team Einweghandschuhe sowie OP-Masken für Fahrgäste, die ihre Maske vergessen hatten. Der Ticketverkauf wurde ausgesetzt, die Anzahl der Fahrgäste limitiert und eine Infektionskettennachverfolgungsliste eingeführt. Nach Abschluss der Vorarbeiten für alle erforderlichen Maßnahmen wurde am 1. Juli 2020 der Fahrbetrieb stundenweise wieder aufgenommen. Seit Oktober vergangenen Jahres herrschen indes wieder die regulären Fahrzeiten von 8 bis 18 Uhr samt Ticketverkauf.

Zeies dankte allen Beteiligten für ihren unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz in den nicht ganz einfachen Zeiten. Zudem blickte der Vorsitzende ein Stück in die Zukunft. So wird am 6. Dezember der Nikolaus im Bürgerbus anzutreffen sein, und für den 11. sowie 12. Dezember sind die traditionellen Lichterfahrten geplant. Ein behindertengerechter neuer Bus ist zudem in der Ausschreibung.