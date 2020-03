Abends um 19.30 Uhr : Ökumenisches Glockenläuten lädt zum gemeinsamen Gebet

Anrath Seit einigen Tagen läuten allabendlich um 19.30 Uhr die Glocken der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde gemeinsam.

Jeder für sich daheim und durch den gleichen Zeitpunkt dennoch gemeinsam, kann jeder ein Gebet sprechen und, wenn er möchte, dazu eine Kerze ins Fenster stellen. Auch wenn zum Schutz aller Mitmenschen derzeit Abstand voneinander gehalten werden muss, so ist man sich durch das gemeinsame Glockenläuten in ökumenischer Verbundenheit nahe, so die Intention der beiden Gemeinden. Inzwischen haben sich viele weitere evangelische und katholische Gemeinden in der Umgebung dieser Aktion angeschlossen, die in der Corona-Pandemie ein Zeichen der Gemeinsamkeit setzt.