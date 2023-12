Bauarbeiten bis Donnerstag Neersener Straße für den Verkehr gesperrt

Anrath · Für Verwirrung bei manchem Anwohner der Schlesiersiedlung in Anrath sorgte am Mittwochvormittag die Sperrung der Neersener Straße ab der Weberstraße in Richtung Ortsausgang bis zur Straße In der Donk und umgekehrt.

13.12.2023 , 14:00 Uhr

Autofahrer und Co. müssen eine Umleitung fahren (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Tim Brakemeier

Autofahrerinnen und -fahrer würden sich ihren Weg über die Feldwege bahnen, eine Information seitens der Stadt habe es im Vorfeld nicht gegeben, so ein Anwohner im Gespräch mit unserer Redaktion. Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte die Stadt Willich mit, dass die Sperrung der Neersener Straße im genannten Bereich noch bis einschließlich Donnerstag, 14. Dezember, bestehe, Umleitungen seien ausgeschildert. Fußgänger- und Radfahrer können die für den motorisierten Verkehr gesperrte Fahrbahn nutzen, die Schlesiersiedlung sei per Auto und Co. über den Engerweg erreichbar. Auch bei der Stadt habe es Beschwerden von Anwohnern gegeben, eigentlich sei die ausführende Baufirma beauftragt gewesen, die Anwohner vorab zu informieren, so die Stadt weiter. Offensichtlich hat das nicht in allen Fällen funktioniert. Grund für die Straßensperrung seien Zusatzarbeiten im Bereich der Bankette des Radwegs entlang der Neersener Straße. Bereits im Oktober hatte es umfangreiche Geh- und Radwegsanierungen längs der Neersener Straße gegeben, die Arbeiten beschränkten sich auf die Nebenanlagen; die Fahrbahn sowie der Parkplatz des Friedhofes blieben seinerzeit benutzbar.

(msc)