Attraktion in Anrath Kaktus-Blütenpracht nach 50 Jahren

Ruhig sitzt Michael Deilmann in seinem Wintergarten. Der kleine Teich im Garten ist umrahmt von Pflanzen, und auch im Wintergarten selbst sind viele grüne Zöglinge zu sehen. „Ich weiß gar nicht, was ich groß erzählen soll“, sagt der Anrather und schaut mit offenem Blick zurück. Das aber ist ein klares Understatement, denn der ehemalige Mitarbeiter der Landesregierung, wo er als Bereichsleiter IT arbeitete, hat nicht nur über Politik viel zu berichten. Auch mit Pflanzen kennt er sich durchaus aus. Jüngst kehrte er von einem dreiwöchigen Osteuropa-Urlaub zurück und wurde von einem seiner Zöglinge überrascht.