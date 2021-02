Goldene Hochzeit : Maria und Werner Kraus sind in Anrath fest verankert

Anrath In Anrath fühlen sich Maria und Werner Kraus wohl. Seit 50 Jahren sind sie verheiratet und freuen sich schon darauf, ein großes Fest zu feiern, wenn die Corona-Pandemie dies wieder zulässt.

Maria und Werner Kraus hätten gerne in der vergangenen Woche ihre Goldhochzeit mit mehr als 40 Gästen gefeiert, was aber wegen der Corona-Pandemie nicht möglich ist. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Dem Jubelpaar geht es noch sehr gut. „Ich bin kerngesund“, sagt die 70-Jährige, und ihren Mann, der nächsten Monat 78 Jahre alt wird, plagen auch nur kleinere Wehwehchen.

Maria Kraus geborene Faßbender ist eine Ur-Anratherin, ihre Mutter stammt jedoch aus Oberösterreich. Werner Kraus stammt aus Karlsbad im Sudetenland. Das Paar lernte sich 1968 auf einem Feuerwehrball bei Schmitz-Mönk kennen. Beide sind im Dorfleben fest verankert. „Wandern und Singen sind unsere großen Leidenschaften“, sagt der Jubilar. Dem Männerchor Orpheus gehörte er 35 Jahre lang als aktives Mitglied an, seine Frau ist immer noch im Orpheus-Frauenchor aktives Mitglied. In Corona-Zeiten wurde auch schon mal in ihrem Garten geprobt, hinter dem früheren Schrankenwärterhäuschen. Die Goldjubilare wohnen direkt daneben, sie haben das Haus in Eigenregie gebaut.