„Verrückte haben’s auch nicht leicht“ Literaturkurs bringt turbulente Komödie auf die Bühne

Der Literaturkurs führt die turbulente Komödie am 14. und 15. Juni um jeweils 19 Uhr im Forum des Gymnasiums an der Hausbroicher Straße 40 in Anrath auf. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende gebeten. Der Erlös fließt in das nächste Literaturkursprojekt.