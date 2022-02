Lise-Meitner-Gymnasium kooperiert mit Krefelder Zoo : Biologie-Unterricht zum Anfassen

Anrath Das Lise-Meitner-Gymnasium und der Krefelder Zoo sind eine Bildungskooperation eingegangen. Mit dem Ziel, In verschiedensten Fächern den Klassenraum in eine lebendige Umgebung zu verlegen und von den Tieren zu lernen.

Außerschulische Lernorte sind nicht nur für Schüler, sondern auch für Lehrer immer etwas Besonderes. In Zukunft wird der Krefelder Zoo von den Schülern des Lise-Meitner-Gymnasiums des Öfteren besucht werden. Das Anrather Gymnasium ist mit dem Zoo eine Bildungspartnerschaft eingegangen. „Für uns ist es die erste Bildungspartnerschaft, die wir unterzeichnet haben“, sagt der stellvertretende Schulleiter Markus Klemt. Der Kontakt entstand über Katja Wrede. Die Kunstlehrerin nahm an einer Fortbildung für nachhaltige Bildung teil und lernte dort Mitarbeiter des Krefelder Zoos kennen. Wobei der Zoo unter anderem eine Zooschule anbietet. Wrede nahm das Thema einer Zusammenarbeit mit dem Tierpark ans Lise-Meitner-Gymnasium mit und stieß auf großes Interesse. Es kam zu ersten Gesprächen, denen nun die Bildungspartnerschaft folgte.

Naturwissenschaftliche Aspekte werden zudem durch die Zoolehrer und die Pädagogen des BNE-Regionalzentrums (Bildung für nachhaltige Entwicklung) lebendig vermittelt. Facharbeiten mit zoologischen Schwerpunkten können unter Einbezug des Zoos erfolgen. Haben Schüler Interesse an einem Freiwilligen Ökologischen Jahr, an Schülerpraktika oder an einer Ausbildung im Tierpark, so besteht ein direkter Kontakt zum Zoo. Lehrer können indes Fortbildungen zu den Themen der Zooschule und des BNE-Regionalzentrums nutzen.