Sechstklässler in Anrath bestohlen : Kartoffeldiebe ruinieren „Jugend forscht“-Projekt

Sechstklässler in Anrath bestohlen

Bis auf wenige Exemplare haben Diebe alle Kartoffeln des Forschungsackers in Anrath mitgenommen. Sein Projekt muss Klaas Heintges abblasen . Foto: Norbert Prümen

Anrath Der elfjährige Klaas Heintges wollte mit seinem Kartoffelanbau-Projekt wieder beim bekannten Schülerwettbewerb mitmachen. Doch er konnte seinen Augen nicht trauen. Denn all seine Forschungskartoffeln sind vom Acker gestohlen worden.

Klaas Heintges wollte seinen Augen nicht trauen. Als der Elfjährige am Sonntagabend mit dem Vater nach seinem kleinen Feldlabor auf dem Acker der Eltern am Anrather Spargelhof schauen wollte, war davon nicht mehr viel übrig. Die vier 15 Meter langen Reihen mit von ihm händisch angepflanzten Kartoffeln waren umgegraben, seine Schätze verschwunden: ein dreiviertel Jahr Arbeit mit einem Schlagzunichtegemacht. Denn bei dem kleinen Kartoffelacker des Sechstklässlers, der das Lise-Meitner-Gymnasium besucht, handelt es sich um ein Forschungsprojekt.

Schon im vergangenen Jahr hat Klaas Heintges einen Sonderpreis beim Schülerwettbewerb „Jugend forscht“ gewonnen. In einer Halle des elterlichen Betriebs hat er damals die Unterschiede im Keimverhalten von verschieden großen Kartoffeln untersucht. In diesem Jahr wollte er sein Projekt fortsetzen und wieder bei „Jugend forscht“ mitmachen, mit dem Ziel, herauszufinden, welchen Einfluss die Größensortierung von aufgekeimten Pommeskartoffeln auf die Ernte haben würde, welche Größe und Form sich am besten für den Anbau, welche für die Weiterverarbeitung eignen würde. Doch dazu kam es nicht.