Anrath : Eine Weltneuheit aus Anrath

Anrath Das Galeristenehepaar Irene und Karl-Josef Brockmanns geht neue Wege: Es entwickelte ein völlig neuartiges elektromechanisches System für die Kunstpräsentation.

Der Gedanke an große Kunstbestände, die in Museumsdepots oder Privatsammlungen für ein größeres Publikum verborgen sind, trieb den Anrather Galeristen Karl-Josef Brockmanns schon vor Jahren um. „Ich habe mich gefragt, wie kann man das besser archivieren und Originalbilder automatisch auf einer Wand präsentieren. Mit den technischen Möglichkeiten heute ist fast alles beliebig machbar, aber das alles ersetzt nicht das Erlebnis in der Begegnung mit dem Original“, so der Galerist. In ihm reifte die Idee für eine Anlage, in der Bilder auf eine Trägerplatte montiert und in ein Transportsystem gefügt sind, das über ein Steuergerät das ausgewählte Werk vollautomatisch zur Sichtfläche befördert.