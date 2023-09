Sport in Willich Großer Zuspruch bei „Kids & Teens in Action“ des SSV

Die Willicher Sportvereine, wie auch die in anderen Städten, leiden noch immer unter den Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Sowohl Mitgliederzahlen als auch das Engagement in den Vereinen hat noch nicht den Stand erreicht wie vor den Lockdowns. „Darum war unsere Kids & Teens in Action in diesem Jahr für uns auch so eine Art Versuchsballon. In der Vergangenheit war das Format sehr erfolgreich, in den Corona-Jahren fiel es aber entweder aus oder wurde nur sehr, sehr bedingt und natürlich auch mit Beschränkungen angenommen“, sagt Werner Fleischmann, der Geschäftsführer des Stadtsportverbandes (SSV) als Initiator.