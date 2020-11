Bombenfund in Anrath : Fünf-Zentner-Bombe in der Nacht entschärft

Einige Anwohner wurden mit Bussen aus dem Gefahrenbereich gebracht. Foto: Günter Jungmann

Anrath In der Nacht zu Donnerstag wurde am Ortsrand von Anrath eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Einige wurden vorübergehend in einer Turnhalle untergebracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine unruhige Nacht hatten einige Anrather: In einem Feld am Ortsrand war eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der hinzugezogene Kampfmittelräumdienst entschied: sofortige Entschärfung erforderlich. Polizei und Ordnungsamt infomierten daraufhin die Anwohner im Bereich Reutersweg und forderten sie auf, ihre Häuser zu verlassen. Betroffen waren die Gebäude, die sich in einem Umkreis von 250 Metern um die Bombe befanden. Auch Busse wurden eingesetzt. Einige Einwohner wurden vorübergehend in der Turnhalle der Gottfried-Kricker-Schule untergebracht, andere kamen bei Verwandten oder Bekannten unter.

In einem Umkreis von 500 Metern wurde vorsichtshalber das sogenannte „luftschutzmäßige Verhalten“ angeordnet: Konkret heißt das, dass die Häuser nicht verlassen werden sollen, Fenster und Türen in Richtung der Lage der Bombe geschlossen bleiben müssen – auf der Seite der dem Fundort der Bombe abgewandten Seite des Hauses jedoch Fenster geöffnet bleiben sollen.

Um 2.20 Uhr am Donnerstagmorgen dann die Entwarnung: Die Fünf-Zentner-Bombe wurde erfolgreich entschärft. Die entsprechenden Warnungen konnten kurze Zeit später, genauer um 2.32 Uhr, nach sicherem Abtransport der Bombe aufgehoben werden, die evakuierten Häuser konnten wieder „bezogen“ werden, teilte die Stadt in der Nacht mit.

(msc)