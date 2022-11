125 Jahre St. Martin in Anrath : So war der Martinszug zum Jubiläum in Anrath

Hunderte kreative Laternen, die Martinsszene auf dem Martinsplatz und das große Feuerwerk gehören traditionell zum Martinsfest in Anrath. Foto: Friedhelm Reimann

Anrath St. Martin hat in Anrath Tradition: Seit 1897 ist zum Martinszug der ganze Ort auf den Beinen. Das Martinskomitee und die Kinder der Schulen haben sich zum 125-jährigen Bestehen deshalb etwas Besonderes einfallen lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Auf dem Martinsplatz in Anrath herrscht Gewusel. Von überall strömen Kinder mit ihren Laternen auf den großen Platz. Dort sind es schillernde Fische. Ein Stückchen weiter leuchten Löwengesichter in der Dunkelheit. Motive von Hundertwasser sind genauso zu sehen wie Friedenssymbole und die Regenbogenflagge. Erdkugeln, auf denen sich an den Händen haltende Menschen befinden, geben sich ein Stelldichein mit Schmetterlingen. Kinder tragen runde Laternen mit Erdmännchen und sogar ganze Häuser schaukeln an den Laternenstäben. Langsam aber sicher formt sich ein langer Lichterzug aus Hunderten von Laternen.

Foto: Bianca Treffer 6 Bilder Eindrücke vom Martinszug in Anrath

An diesem Dienstag ist in Anrath großer Martinszug, eine absolute Traditionsveranstaltung, dieses Jahr mit einem Jubiläum: Seit 1897, das heißt seit 125 Jahren, organisiert das Martinskomitee in Anrath nun schon das Martinsfest.

Info Martinsfest wird von 100 Menschen organisiert Mitglieder Das Martinskomitee Anrath zählt 100 Mitglieder. Darsteller Carsten Stuwe spielte am Dienstag den St. Martin, Thomas Rex schlüpfte in die Rolle des armen Mannes.

Gegen 17.30 Uhr ist plötzlich das Klappern von Pferdehufen zu hören. St. Martin und seine Herolde, allesamt hoch zu Ross, sind vorgeritten und reihen sich hinter der vorne wegziehenden Musikkapelle ein. Dann sind die ersten Töne des bekannten Martinsliedes zu hören, und der Anrather Martinzug setzt sich in Richtung Fußgängerzone in Bewegung. Dabei ist er so lang, dass die vorausschreitende Musikgruppe schon mittig in der Fußgängerzone angekommen ist, derweil die letzten Schüler den Martinsplatz verlassen.

Rund 700 Kinder, begleitet von 40 Helfern des Martinskomitees mit Pechfackeln, ziehen mit. Aber nicht nur das. Entlang des Zugweges knubbeln sich die Zuschauer. Kinder und Erwachsene säumen dichtgedrängt die Straßen, wobei auch in ihren Händen etliche selbstgebastelte Laternen hell erstrahlen. Es leuchtet aus Schäfchen, Igeln und Feuerwehrautos heraus. Kinderwagen sind mit Lichterketten behangen. Die Häuser am Zugweg sind nahezu alle liebevoll geschmückt. Laternen und Teelichter wetteifern mit den Fackeln im Zug. Glühwein-, Waffel- und Püfferkenduft von den am Zugweg aufgebauten Pavillons wetteifern in einer aromatischen Mischung.

Wenn sich in Anrath der Martinszug in Bewegung setzt, dann ist fast die ganze Gemeinde auf den Beinen. Dass es diesmal etwas Besondere zu feiern gibt, das ist schon am Zug selbst zu erkennen. Statt wie gewohnt mit zwei Herolden kommt der Heilige Mann auf seinem Schimmel mit gleich vier Herolden daher, die allesamt auf Rappen sitzen. Ein stattlicher Anblick, wenn der winkende St. Martin mit seiner Begleitung vorbeireitet. Auf den an langen Laternenstielen getragenen Fackeln der einzelnen Schulklassen sind indes nicht nur die Klassennummern zu lesen. Auf ihnen ist ebenso eine 125 zu sehen. Selbst die Warnwesten der mitziehenden Helfer sind eigens zum Geburtstag mit dem Martinslogo versehen worden. Das Jubiläum ist allgegenwärtig.

Lesen Sie auch Tradition in Schiefbahn-Niederheide : Ein Martinszug für die ganze Familie

Ob die Schüler der Gottfried-Kricker- oder der Albert-Schweitzer-Schule, die fünften Klassen des Lise-Meitner-Gymnasiums oder die erstmals mitziehenden Schüler der Privatschule Carpe Diem – sie alle sind vorab unter die fleißigen Laternenbauer gegangen und haben kleine Kunstwerke geschaffen. Wunderschön anzusehen sind die Großlaternen der Schulen, die gleich von mehreren Personen getragen werden.