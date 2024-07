Tag des offenen Denkmals Clörather Mühle öffnet ihre Türen

Kunstausstellungen fanden in der Mühle statt, es gibt den Mühlen-Blues und am Deutschen Mühlentag ist ein Besuch ebenso möglich. Vor 20 Jahren war die Mühle auch schon einmal beim Tag des offenen Denkmals dabei. Seitdem ist eine Generation ins Land gegangen. In der Mühle selber gibt es alte Bilder von vor 100 Jahren. Dazu kommt eine Karte, die die Niers mit ihren Verläufen zur kurkölnischen Zeit zeigt. „Oedt, wozu die Clörather Mühle gehörte, war Kurköln. Süchteln gehörte zum Herzogtum Jülich und Viersen war Gelderland“, berichtet Mertens, der sich intensiv mit der Geschichte der Mühle und der einstigen Wasserburg beschäftigt hat.