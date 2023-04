Baustellenchaos in Anrath Lange Odyssee für die Fahrt „ins Dorf“

In den vergangenen Wochen gab es wohl kaum einen Anwohner an der Hausbroicher und der Fadheider Straße sowie den dazwischen liegenden kleinen Verbindungsstraßen, der nicht geflucht hat. Seit Oktober 2021 begleitet die Anwohner eine Baumaßnahme, die die Erneuerung des oberen Teils der Fadheider Straße sowie die K32, also die Hausbroicher Straße, betrifft. Hintergrund sind Arbeiten an den Versorgungsleitungen und eine Sanierung der K32. Bislang konnten die Anwohner mit dem Auto dabei zwar mit einigen Hindernissen, aber dennoch auf kurzem Weg den Anrather Ortskern und alle Ziele darüber hinaus erreichen. Dabei halfen unter anderem die Straßen Lohrfeld, Am Wasser und das Teilstück der Hausbroicher Straße von der Schottelstraße aus kommend, wobei bei letzterem eigens dafür die Einbahnstraßenregelungen teilweise aufgehoben wurde.