Fleischkonsum verändert sich So wird auf dem Stautenhof geschlachtet

In Steffen Schönges’ beruflicher Laufbahn ist der Stautenhof die erste Bio-Station. Seit einem Jahr arbeitet der 36-Jährige in der Metzgerei des Anrather Familienbetriebs, und schon jetzt steht für ihn fest: „Hier möchte ich bleiben.“ Er schätze das Natürliche und die Nachhaltigkeit daran, wie er sagt. Es sei ganz anders als in den konventionellen Betrieben, die er bislang kennengelernt habe – dazu gehört der Anspruch, den Tieren ihr Leben und das Ende so angenehm wie möglich zu gestalten.