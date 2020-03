Thema im Planungsausschuss : Anwohner wollen Tempo 30

Anrath Anwohner der Hochbend- und der Klein-Kollenburg-Straße in Anrath haben einen Bürgerantrag gestellt. Sie möchten Tempo 30 in einer engen Kurve.

Optimistisch gestimmt haben rund 30 Anwohner der Hochbend- und der Klein-Kollenburgstraße die Sitzung des Willicher Planungsausschusses verlassen. Sie sind jetzt guten Mutes, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der scharfen und unübersichtlichen Kurve, die die beiden Straßen verbindet, demnächst auf 30 km/h beschränkt wird. Zuständig sind zwar eigentlich nicht die Politiker, die im Planungsausschuss sitzen, sondern das Bürgermeisteramt. Doch die Ausschussmitglieder stimmten einstimmig dafür, die Angelegenheit mit einer hohen Priorität zu versehen, auf die besondere Gefahrensituation hinzuweisen und sich Bericht darüber erstatten zu lassen, wie das vierköpfige Gremium beim Bürgermeister entschieden haben wird.

Schon seit 20 Jahren kämpfen die Anwohner der beiden Straßen dafür, dass der Verkehr dort beruhigt wird, im vergangenen Jahr wurden nun an einigen Stellen zumindest Poller auf die Bürgersteige gesetzt, damit Autofahrer nicht mehr auf die Gehwege ausweichen, wenn ihnen ein anderes Fahrzeug entgegenkommt. „Das war ein erster Schritt in die richtige Richtung“, sagte Anwohner Daniel Dieker, der im Ausschuss für die Anlieger sprach. Er wies aber auch darauf hin, dass die Einrichtung eines Halteverbots am Kurveneingang dazu geführt habe, dass viele Autofahrer jetzt noch schneller führen. Die Kurve sei einerseits sehr schlecht einzusehen, hinzu komme, dass sich im Kurvenbereich und unmittelbar dahinter viele Grundstückseinfahrten befinden. Wenn dort gerade jemand ausparke und ein Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit ankomme, gebe es oft eine Vollbremsung. Auch Unfälle habe es schon gegeben.