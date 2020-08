Seniorin aus Neersen : Anna-Elisabeth Seidel feiert ihren 90. Geburtstag

Anna-Elisabeth Seidel wohnt am Grenzweg in Neersen. Foto: Norbert Prümen

Neersen Anna-Elisabeth Seidel wird am Freitag. 28. August 2020, 90 Jahre alt. Ihr geht es noch relativ gut. Sie lebt noch in ihren eigenen vier Wänden, und sie ist fast nie allein: Ihr 59 Jahre alter Sohn wohnt mit im Haus, ihre Tochter (63) lebt gleich nebenan.

Geboren wurde die Jubilarin am 28. August 1930 in Viersen. Sie war gerade einmal drei Jahre alt, als ihre Eltern ins eigene Haus am Grenzweg zogen. Während der Kriegswirren besuchte Anna-Elisabeth Seidel Schulen in Viersen, Neersen und Clörath. Im Alter von 23 Jahren hatte sie geheiratet, 1993 wurde sie Witwe. Was die Altersjubilarin bedauert: „Ich habe leider keine Enkelkinder.“ Was sie noch mehr stört: „Mit dem Gehen klappt’s nicht mehr.“

Umso lieber denkt sie zurück an Zeiten, als sie noch im großen Garten an der Niers gegärtnert hat, als sie dem St.-Konrad-Chor ihre Stimme gegeben hat und als sie beim Kegeln alles andere als eine ruhige Kugel geschoben hat.

In jungen Jahren hat die Neu-Neunzigerin in einer Viersener Strickerei gearbeitet. Die Beziehungen zu Viersen waren immer enger gewesen als die zu den Willicher Ortsteilen. Anna-Elisabeth Seidel hatte ihre Eltern im Alter gepflegt und kann jetzt auf ihre Kinder setzen. 1964 und 1966 war sie die Frau des damaligen Schützenkönigs am Grenzweg.