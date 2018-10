Willich Andrea und Andreas Binger führen den 700. Mitgliedsbetrieb im Bioland-Landesverband NRW. Zur feierlichen Überreichung der Urkunde reiste Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser an.

„Ist das schön hier!“ Das Lob von Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser freut die gesamte Familie Binger. Gerade ist man beim Rundgang über die Hofanlage am Bauerngartenbereich mit der angrenzenden Streuobstwiese und den freilaufenden Hühnern angekommen. „Wie man sieht, liegt uns das Nachhaltige generell am Herzen“, sagt Andreas Binger, der mit seiner Familie den Göbelshof führt. Und genau das ist auch der Punkt, der aus dem bislang konventionell bewirtschafteten Hof einen zukünftigen Bioland-Betrieb macht. Die Bingers sind der 700. Mitgliedsbetrieb im Bioland-Landesverband.

Daher reist zur Urkundenüberreichung durch Bioland-NRW-Geschäftsführer Jan Leifert sowie Vorstandsvorsitzender Joachim Koop auch die Ministerin an. „700 Bioland-Betriebe in NRW sind der Ausdruck einer sehr positiven Entwicklung. Dank der Landesförderung kann die Durststrecke der ersten zwei Jahre überbrückt werden. Das Wachstum ist aber durchaus ausbaufähig. In Süddeutschland ist es die doppelte Zahl an Betrieben. In NRW geht auch noch was“, sagt Koop bei der Urkundenüberreichung. Etwas, das Heinen-Esser nur bestätigen kann. Wobei Willich das Zentrum der Bioland-Betriebe im Kreis Viersen ist. Von den acht Bioland-Höfen liegen sechs Anlagen in Willich.