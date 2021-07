Neersener Bruderschaft : André Schäfer ist neuer Präsident der Sebastianer

Neersen Die Neersener Bruderschaft hat einen neuen Vorstandgewählt. Nach 16 Jahren trat Robert Brintrup nicht mehr zur Wahl als Präsident an. Sein Nachfolger und das Vorstandsteam wollen nun neue Mitglieder werben.

Der neue Vorstand sieht seine Arbeit unter anderem in der Mitgliederwerbung und Verjüngung der Bruderschaft. Zudem blickt man mit zunehmender Impfquote und reduzierten Inzidenzwerten zuversichtlich in die zweite Jahreshälfte und auf den Veranstaltungskalender 2022. Die Königshäuser hatten bereits zu Jahresbeginn ihre Bereitschaft geäußert, ihre Regentschaft auf 2022 zu verlängern. Doch zunächst begeht die Bruderschaft am kommenden Sonntag, 4. Juli, (dem traditionellen Schützenfestsonntag) einen Schützentag mit einer Kranzniederlegung auf dem Friedhof und einer öffentlichen Schützenmesse auf dem Schlossinnenhof.

Vor den Wahlen hatte Brintrup als Präsident auf die vergangenen 18 Monate zurückgeblickt und die Solidarität der Schützen untereinander und mit der Bevölkerung in Neersen betont. So gab es mehrere Aktionen zur Unterstützung der Caritas und der Willicher Tafel sowie zwei Spendenaktionen für die Neersener Kindergärten und das Pflegeheim Haus Anrode in Anrath. Außerdem gab es zu den hohen Feiertagen Mitgliederbriefe und Präsente für die Senioren und die Kinder in der Bruderschaft. Zudem wurde ein Jahrbuch über das Leben und Wirken der Bruderschaft sowie mit historischen und aktuellen Berichten über das gesellschaftliche Leben in Neersen und Willich veröffentlicht.