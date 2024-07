In Neubaugebiet in Anrath Stadt fordert von Anwohnern Teile der Gärten zurück

Als die Einschreiben der Stadt Willich in den vergangenen Tagen in gleich zehn Haushalten an der Fadheiderstraße in Anrath auftauchten, machte sich bei den Anwohnern Fassungslosigkeit breit. Die Nachbarn sammelten sich. Die angeschriebenen Besitzer der Einfamilienreihenhäuser sind aufgefordert, ihre Gärten zurückzubauen, deren hintere Teilflächen der Stadt Willich gehören und angepachtet waren. Die Gärten liegen an einem Stichweg, der derzeit zu Garagen führt. Dieser Stichweg soll ausgebaut und Zubringer für ein weiteres Neubaugebiet, derzeit ein Acker, werden.