Tiere sind auf dem Weg in ihre Laichgebiete : Straßen in Neersen wegen Amphibienwanderung gesperrt

Neersen Mit dem wärmeren Wetter machen sich auch die Amphibien auf dem Weg zu ihren Laichgründen, um dort ihre Eier abzulegen. Damit sie dabei nicht überfahren werden, werden in Neersen Wege gesperrt.

In jedem Jahr im Frühling machen sich die Amphibien auf den Weg in Richtung Laichgründe, um dort ihre Eier abzulegen. Und ebenso alljährlich sperrt Udo Hormes vom Team Umwelt im Geschäftsbereich Stadtplanung in Neersen den Niersweg zwischen L29 (Bökel) und dem Mühlenbruch sowie den Wirtschaftsweg In der Donk zwischen Am Buschhof und Donkweg für den motorisierten Verkehr.