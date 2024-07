Schiefbahn Großes Footballcamp der Schiefbahn Riders

American Football zählt in Deutschland zu den Sportarten mit den größten Zuwachsraten und die Region Rhein-Ruhr gehört hier zu den Treibern. Ob Köln und Düsseldorf in der Profiliga ELF, generell großes Zuschauerinteresse oder, ganz in der Nähe, der große Durchmarsch der Krefeld Ravens: Football hat hier ein gutes Standing entwickelt. In der Jugend gehören die Düsseldorf Panther zu den stärksten Vereinen des Landes und auch Willich spielt eine wichtige Rolle: Gerade in den jüngeren Altersklassen müssen sich die Schiefbahn Riders vor kaum einem Team in der Republik verstecken. Am Wochenende des 17. und 18. August steht der Sportplatz an der Siedlerallee wieder voll im Zeichen des Jugendfootballs. Dann halten die Riders wieder ihr großes Football-Camp ab. Über zwei Tage werden von etwa 9 bis 15.30 Uhr Grundlagen des Sports vermittelt. Dabei werden sowohl Coaches der Riders als auch Gasttrainer aus der Bundesliga und sogar den USA zugegen sein. Das Camp richtet sich an Kinder zwischen acht und 16 Jahren, vom absoluten Anfänger bis zu Jugendlichen anderer Vereine. Eine Ausrüstung ist nicht notwendig, Essen wird gestellt. Gleiches gilt für Getränke und ein Camp-T-Shirt. Durch viele Sponsoren liegt der Preis bei zehn Euro. Anmeldeschluss ist Sonntag, 4. August, Fragen und Anmeldungen unter 0177 9560885 oder jugend@schiefbahnriders.de.