Kostenpflichtiger Inhalt: Themenwoche Zukunftskonzepte für Familien und Kinder in Willich : Jung und Alt unter einem Dach

Auf dem Feld hinter der Willicher Feuerwache (rechts) soll ein Mehrgenerationen-Projekt realisiert werden. Foto: Norbert Prümen

Willich Großeltern, Eltern und Kinder mehrerer Familien unter einem Dach: In immer mehr Städten gibt es große Projekte, in denen Mehrgenerationen-Wohnen weitergedacht wird. Auch in Willich soll ein solches entstehen. Wie genau es aussehen soll, wird in den nächsten Monaten entwickelt.