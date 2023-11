Karneval in Willich Willichs Jecken stehen in den Startblöcken

In diesem Jahr werden die Karnevalisten von einem Geschwisterpaar angeführt, dessen Familie tief im Karneval verwurzelt ist: Prinz Fabian Loer mit Lieblichkeit Carina Loer. Der 26 Jahre alte Prinz ist Bäcker und wohnt in Dülken. Er ist Mitglied der Prinzengarde Willich 1972 und engagiert sich in der Sozialistischen Jugend Deutschlands (SJD) – die Falken in Viersen. Lieblichkeit Carina Loer ist 24 Jahre alt und arbeitet als Kinderpflegerin und Integrationshelferin. Sie ist ebenfalls Mitglied in der Willicher Prinzengarde und dazu in der KV de Üüle sowie in der SG Dülken. Wie ihr Bruder wohnt sie in Dülken. Neben dem Karneval sind weitere Hobbys die Leitung von Gruppen im Kinderturnen und im Kinder-Yoga sowie der Gardetanz.