Werbering Willich : Den Willichern blüht ein Fest

Verantwortliche des Werberings präsentieren das Plakat zum Willicher Blütenfest. Foto: Kaiser. Foto: Wolfgang Kaiser

Willich Der Werbering Willich startet sein diesjähriges Festprogramm für die Bürger: Am Wochenende 18. und 19. Mai ist das Blütenfest auf dem umgestalteten Marktplatz.

Die schwierige Zeit der Markt-Umgestaltung ist bald vorbei, und die Willicher Einzelhändler freuen sich auf das Frühlingsfest im Ortskern: Für den 18. und 19. Mai lädt der Werbering Willich zum sechsten „Blütenfest“ in den Ortskern ein. Mittelpunkt des Festgeschehens wird der neu gestaltete Marktplatz sein.

Zum Start am Samstagabend (18. Mai) gibt es eine Premiere: Der Werbering veranstaltet eine Party mit der Cover-Band „Sündenrock“ – deren Frontfrau Sonja Schmitt kommt aus Willich. Die Band (fünf Musiker) ist aber bislang noch nie hier aufgetreten, sondern vor allem im Raum Moers bekannt. Auch bei „Kaarst total“ hat sie schon gespielt. „Wir covern Rock- und Pop-Musik aus verschiedenen Jahrzehnten“, stellt die Sängerin das Repertoire vor.

Info „Kunst im Kern“ einen Samstag später Das Blütenfest ist der erste Schritt zur Einweihung des neu gestalteten Marktplatzes. Einen Samstag später (25. Mai) wird das City-Management mit Willicher Künstlern und Kunstinteressierten ein „Stadtevent der anderen Art“ präsentieren – die Veranstaltung „Kunst im Kern“: Der Begriff „Kunst“ ist dabei so breit gefasst wie die Palette der Kunst bunt ist: Die Farben im Logo stehen für visuelle Kunst (Orange), Musik (Pink), Literatur (Blau) und Kulinarisches (Grün). Von morgens bis abends steht die Kunst bei der Veranstaltung im Willicher Kern im Mittelpunkt.

Es geht los um 18 Uhr, für Gastronomie in flüssiger und fester Form ist gesorgt: Die „Teufelsküche“ bietet Pulled Pork, Chili-Cheese-Fries und das beliebte deutsche Fast Food – die Bratwurst – an. Nachtisch gibt es mit diversen Crêpe-Variationen am Stand von Sabine Grünheid oder in den Cafés Greis und Kleeberg.

Am Sonntag wird das bewährte Konzept des Blütenfestes wieder aufgegriffen und ausgebaut. Im Ortskern und rund um die Kirche St. Katharina verteilen sich 25 Stände mit verschiedenen Angeboten. Auch Willicher Vereine stellen sich vor.

Die Peterstraße wird wieder zur Meile für die Willicher Hobby-Kunsthandwerker, die ihre Erzeugnisse anbieten – sei es gebastelt, gekocht oder gemalt. Auch der Händler-Nachwuchs wird gefördert: Schlummertief, eine Schülerfirma des Lise-Meitner-Gymnasiums, bietet selbst genähte Kissen zur Nackenentlastung an. Die Willicher Einzelhändler öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäfte.

Die Besucher des Frühlingsfestes können an diesem Tag eine eigentlich etablierte, aber an diesem Standort neue Geschäftsidee kennenlernen: Stephanie Brock verlagert ihr Geschäft „Dies und Das“ aus den eigenen Räumen in Wekeln an die zentrale Adresse Kreuzstraße 26. Ihr Sortiment umfasst Garten-Deko und Ambiente-Artikel für drinnen und draußen.

„Ich bin gespannt, wie das angenommen wird. Ich verdoppele meine Verkaufsfläche – im Gegensatz zu den Möglichkeiten in Wekeln“, schildert die Ladeninhaberin. Sie kooperiert mit dem Kosmetikstudio von Susanne Reimer.

Der Kaiserplatz wird mit neuen Angeboten gestaltet, federführend bei der Organisation ist Werner Zenz vom Möbelhaus XXS. Er präsentiert aus seinem Sortiment farbenfrohe Bastschirme und stellt „die Willicher Collage“ – ein Pop-Art-Projekt mit Yamel Photography – vor. Das Einrichtungshaus Posern stellt in einem Bus-Oldtimer Deko- und Einrichtungsstoffe vor.

Das Trend-Getränk Gin greifen die Willicher Bastian und Matthias Meuter mit Malik Bensikkaddour auf: Sie haben den Fleuth Gin als ersten Willicher Gin kreiert und präsentieren den Besuchern Kostproben. Das Thema „Blütenfest“ greift der Raiffeisenmarkt besonders auf und präsentiert ein blühendes Sortiment für drinnen und draußen. Für die Bewirtung am Kaiserplatz ist das Café K7 zuständig.

Die Kinder können sich bei der Künstler-Initiative KuKt an der Peterstraße 44 aufhalten: Hier werden 16 Regenschirme, die Sabine Grünheid gestiftet hat, in verschiedenen Farben und Maltechniken gestaltet. Sie sollen auf dem Markt präsentiert und versteigert werden. Außerdem stellt KuKt auf dem Kaiserplatz ein Klavier auf, an dem jeder einen musikalischen Beitrag leisten kann.