Altes Wasserwerk : Historisches Gebäude ist verhüllt

Willich Sobald ein Gebäude mit Planen verhüllt ist, kommt einem der vom Künstlerehepaar Christo und Jeanne-Claude 1995 verhüllte Reichstag in Berlin in den Sinn. Eine gewisse Ähnlichkeit mit diesem Werk hat derzeit das alte Wasserwerk im Willicher Gewerbegebiet Stahlwerk Becker.

Die Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden und seit Jahren vor sich hin rottenden Gebäudes schreitet voran. Die städtische Grundstücksgesellschaft (GSG) hat die Sanierung und den Umbau zu einem Bürogebäude nach jahrelangem Hin und Her nun selbst in die Hand genommen. Etwa ein Jahr lang sollen die Arbeiten dauern. Das Gebäude soll trotz allen Kostendrucks „ein Schmuckstück werden", so GSG-Aufsichtsratschef Christian Pakusch. Das Wasserwerk wird ein Solitärbau bleiben, einen Anbau wird es nicht geben.