Drei Vereine in der Stadt Willich Alternative Antriebe für die Bürgerbusse gesucht

Ein Dauerthema ist das Bemühen, eine bessere Verbindung zwischen allen vier Willicher Stadtteilen zu erzielen. Das sei schwierig, weil Bürgerbusse zwar zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gehören, aber ihre Aktivitäten mit den „normalen“ Verkehrsbetrieben und deren Bus- und Bahnlinien abzustimmen sind. Im Entwurf für das „Mobilitäts- und Verkehrskonzept“ (MoVe) der Stadt war zwar auch der Wunsch nach einer Ringbuslinie enthalten, diese wäre aber extrem teuer. Aktuell beschäftigt sich die Vereinsgeschäftsführerin auch mit dem Thema „On demand Bürgerbus“: Dazu gibt es seit vergangenem Donnerstag eine neue Förderrichtlinie, die sie derzeit prüft. Außerdem habe sie in Willich eine neue Haltestelle für den Bürgerbus im Stahlwerk Becker in der Nähe des neuen Gebäudes der Stadtwerke beantragt, so Ohlenforst-Jakobi. Schwierig ist auch das Thema alternative Brennstoffe. Grüner Wasserstoff sei eine Option – und es gebe auch mit dem Opel Vivaro eventuell ein technisch geeignetes Fahrzeug, so Ohlenforst-Jakobi. Aber es sei zu erwarten, dass die Nachfrage nach Wasserstoff steige und erst einmal die Produktionsindustrie damit versorgt werde. Ein anderer Weg sei die Verwendung von HVO-Diesel („Hydrotreated Vegetable Oil“, zu Deutsch „hydriertes Pflanzenöl“). Dieser wird aus Pflanzenölen und Ölen und Fetten aus Reststoffen (etwa gebrauchtes Speiseöl) produziert. Technisch gesehen ist eine Umrüstung von Bürgerbus-Fahrzeugen auf diesen Antriebsstoff bereits möglich, aber „ich brauche die Industrie, die mir diese Fahrzeuge liefert“, so Patricia Ohlenforst-Jakobi. Außerdem möchte sie für alle Bürgerbus-Vereine eine Möglichkeit finden, in ein Förderprogramm der „Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie“ (NOW) zu kommen. Ein solches Förderprogramm müsste aber noch erarbeitet werden, weil schon existierende Fassungen das Spezialthema „Bürgerbus“ nicht abdecken. „Aber es gibt 150 Bürgerbus-Vereine in NRW, für alle wäre es interessant“, ist sie zuversichtlich.