Stadt Willich : Altenheim Neersen: Zustimmung wohl Ende Mai

Stadt Willich Es ist Dauerthema im Willicher Sozialausschuss: Wie geht es weiter mit dem Seniorenheim in Neersen, bei dem die Stadt den DRK Landesverband Nordrhein als Partner hat? In ihrer Vorlage hatte die Verwaltung informiert, dass Anfang März noch ein Schreiben des Landesverbandes eingegangen sei, das sich auf die Vertragsverhandlungen beziehe. Die Inhalte seien bei einem Gespräch zwischen dem DRK und den Fachbereichen beim Willicher Kämmerer am 20. März geklärt worden - es handele sich um Themen für den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung.

Auf Anfrage von Dieter Lambertz (CDU) erklärte die Beigeordnete Brigitte Schwerdtfeger, dass die zuständigen Gremien beim DRK erst Ende Mai die nächste Sitzung haben. Die Stadt Willich gehe davon aus, dass die Entscheidung dort positiv sein werde. Sie sicherte den Politikern zu, dass alle Anliegen, die der Sozialausschuss geäußert habe, umgesetzt würden.

(djm)