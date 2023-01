Wegen Regenwasserkanal Alperheide-Anwohner gründen Bürgerinitiative „Schwamm Will-ich“

Seit Montag ist die Straße Alperheide als Verbindung nach Krefeld nun vollgesperrt. Das bedeutet, dass es nun auch für die Anwohner der Hausnummern 46 bis 74 ernst wird. Denn nicht nur die Fahrbahn der Schlaglochpiste wird bis zum Sommer 2025 erneuert, sondern auch ein neuer Regenkanal gebaut. Dort, wo es bisher keinen gab. Seit Jahrzehnten leiten die zwölf Haushalte ihr Regenwasser über Versickerungsgruben in ihren Gärten ab. Nun müssen sie ihre Grundstücke für eine Menge Geld an den neuen Kanal anschließen lassen. Das sieht der Anschluss- und Benutzungszwang vor, der in der städtischen Satzung festgehalten ist und sich aus dem Landeswassergesetz ableite, so die Stadt.