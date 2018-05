Unfall bei Anrath : Alkohol oder Handy am Steuer? Fünf Autos kaputt

Stadt Willich Mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut war am Montag um 23.10 Uhr ein 40-jähriger Autofahrer aus Grefrath auf der Vennheide in Anrath unterwegs. Bei seiner Fahrt in Richtung Anrath verlor er laut Polizei die Kontrolle über sein Auto.

Zunächst touchierte er den Spiegel eines geparkten Pkw, fuhr dann auf einen zweiten geparkten Pkw auf, der aufgrund des Aufpralls auf ein drittes geparktes Fahrzeug geschoben wurde. Dann drehte sich das Fahrzeug des Unfallverursachers und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf ein viertes geparktes Auto.

Der Unfallfahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, wo ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein abgenommen wurde. Das im Fußraum des Fahrzeugs gefundene Handy des Grefrathers stellten die Einsatzkräfte ebenfalls sicher, um zu prüfen, ob der Alkohol oder die Handynutzung für den Kontrollverlust verantwortlich sind.

(RP)