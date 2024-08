Stadtverwaltung in Willich Alina Nicolaye als neue Stadtmanagerin in Willich begrüßt

In ihren neuen Job als Stadtmanagerin bringe Alina Nicolaye eine ganze Reihe beruflicher Referenzen ein, informiert die Stadtverwaltung: Nach dem Studium des Medien- und Eventmanagements in Köln und einer Zeit als Projektmanagerin beim Konzert- und Tourneeveranstalter „Landstreicher Booking Köln“ sei sie unter anderem als Künstlermanagerin bei „Irrsinn Management“, als Musikmanagerin bei „All in Management“, als Projektleiterin im Management der Band AnnenMayKantereit und zuletzt als Vertriebsmitarbeiterin beim Kau- und Fruchtgummi-Start-up „Forest Gum“ unterwegs gewesen. Nach diesem kleinen Einblick in die Lebensmittelbranche habe sie sich dazu entschieden, in die Veranstaltungswelt zurückzukehren – „und jetzt freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei der Stadt Willich und im Team des Stadtmanagements“, sagt Alina Nicolaye. Zunächst möchte sie jetzt einen Überblick über den Bestand an Aktivitäten bekommen, Kontakte aufbauen, sich in vorhandene Netzwerke einklinken, neue aufbauen und dann jede Menge neue Ideen einbringen.