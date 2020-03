Jahresbilanz : Leprahilfe Schiefbahn gab im vergangenen Jahr 210.000 Euro aus

Schiefbahn Die Jahreshauptversammlung des Vereins „Aktion Mission und Leprahilfe Schiefbahn“, die seit vielen Jahren Mitte März in der Kulturhalle stattfindet, ist diesmal wegen der Corona-Krise ausgefallen. Die Hilfe geht indes weiter.

Wenn die Aktion Mission und Leprahilfe Schiefbahn Mittel freigibt, hat das längst nicht immer mit Lepra zu tun, gleichwohl ist diese schreckliche Krankheit immer noch ein Thema: „Dr. Remy Rousselot hat in seinem Krankenhaus mit 54 Betten in Indien immer noch alle Hände voll zu tun“, erklärt Heyes. 618 Patienten waren im vergangenen Jahr ambulant und stationär von dem Idealisten Rousselot behandelt worden. Dabei gibt der Leprachirurg alles, wie Heyes an folgendem Beispiel deutlich macht: „Nachdem ein Patient bei einer Operation sehr viel Blut verloren hatte, stellte der Chirurg kurzerhand sein eigenes Blut zur Verfügung.“ Entwarnung kann bezüglich der Leprakrankheit immer noch nicht gegeben werden – einer Krankheit, die die Menschen entstellt, wenn eine Behandlung nicht rechtzeitig erfolgt. Ein sichtbares Zeichen sind dann die „Krallenhände“ der Betroffenen.

Immer wieder wird Geld bereitgestellt als Hilfe zur Selbsthilfe. Im vergangenen Jahr wurde Menschen in Uganda die Bienenhaltung und in Kenia die Geflügelzucht ermöglicht. Ziel ist es, dass die Menschen selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Aufgrund wiederkehrender Dürren und sinkender Grundwasserspiegel sind und bleiben Wasserprojekte wichtig. In Tanzania wurden Brunnen gebohrt, in Uganda wurde in ein Wasserauffangsystem investiert.