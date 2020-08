Aktion Mission und Leprahilfe Schiefbahn : Wassertanks für eine Grundschule in Kenia

Wassertanks für eine Grundschule in Kenia

Für die Kinder in Mateka (Kenia) ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser überlebenswichtig. Foto: Aktion Mission und Leprahilfe Schiefbahn

Schiefbahn Die Aktion Mission und Leprahilfe bittet um Spenden: Die Mary-Magdalena-Grundschule in Mateka (Kenia) gibt es seit 2016. Nun werden dort dringend Wassertanks gebraucht.

Die Grundschule wurde von der Gemeinde gegründet, um Kindern einen Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Aber nicht nur das: Das Gebäude könnte auch für die Versorgung der Familien mit sauberem Trinkwasser genutzt werden. So war es geplant, und deshalb wurden bereits beim Bau entsprechende Regenrinnen zum Sammeln des Regenwassers installiert. Nun fehlt aber das Geld für die Anschaffung der notwendigen Wassertanks.

Schon mit drei 10.000 Liter-­Tanks könnten rund 52 Familien in der Region wöchentlich mit 25 Liter sauberem Trinkwasser versorgt werden. „Etwa 2300 Euro benötigen wir für den Kauf dieser Tanks“, erläutert Josef Heyes, Vorsitzender der Leprahilfe. „Das Wasser würde dann in mitgebrachten und gereinigten Kunststoffflaschen und Kanister täglich an die Schüler verteilt.“